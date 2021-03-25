Перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными на среднесрочном горизонте - BCS Express

Перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии BCS Express.

Индекс S&P 500 по итогам торгов 24 марта снизился на 0,5% к концу сессии, остановившись на отметке 3890,9 п.

"После короткого отскока в начале недели котировки индекса S&P 500 продолжают корректироваться на фоне ухудшения сентимента на мировых рынках, - пишут аналитики инвесткомпании. - Ключевые позитивные драйверы уже давно заложены в цену, поэтому участники рынка пристально следят за новой информацией и придерживаются осторожного позиционирования. Потенциал для развития коррекции пока сохраняется. О перепроданности по осцилляторам говорить не приходится, в то время как нижняя граница восходящего канала может быть встречена только в районе 3840 п. При этом прямо сейчас инструмент находится в зоне локальной поддержки 3890-3900 п. Без боя покупатели могут не отдать этот рубеж. Умеренно позитивная динамика фьючерсов сегодня с утра это подтверждает".

Взгляд экспертов BCS Express на инструмент на среднесрочном горизонте остается умеренно позитивным. Перспектива восстановления экономики и мягкая политика ФРС, по их мнению, могут поддерживать оптимизм в отношении будущих перспектив. Многомесячный восходящий тренд остается актуальным, и причин усомниться в его силе на графике не наблюдается.

"В базовом сценарии уровень 4000 п. может быть достигнут в течение нескольких недель, - прогнозируют аналитики. - По характеру приближения к психологическому рубежу можно будет судить о перспективах коррекции или продолжения роста к следующим целям. Постепенное приближение к уровню будет позитивным сигналом. Резкий импульс может указывать на спекулятивную природу движения, что может дать повод к фиксации прибыли по длинным позициям и последующему откату".

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