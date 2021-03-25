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25 марта 2021 года 13:31
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3460-3495 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3460-3495 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи в четверг умеренно снижается, отыгрывая динамику на фондовых площадках США, а также возвращение отскочившей накануне нефти в красный сектор. Между тем на премаркете фьючерсы американские площадки вышли в плюс, указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин. "Глава ФРС в своем выступлении перед банковским комитетом Сената в среду в очередной раз подтвердил неизменность курса монетарной политики и вновь выразил мнение, что повышение ставок трежерис отражает улучшение экономических условий и не вызывает опасений, хотя ситуация на рынке труда в последние кварталы выглядит не слишком благополучно. Эти заявления разочаровали инвесторов в акции "роста". Негативно рынок воспринял и заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что реализация масштабной программы инфраструктурных реформ объемом $3 трлн потребует повышения налогов. Вкупе с ускорением экономического роста это заставит бизнес компенсировать ухудшение налоговых условий, перекладывая расходы на потребителей, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению инфляции", - отмечает Осин. Также эксперт подчеркивает, что лучше рынка в четверг торгуется "ВСМПО-Ависма". Возможно, негативные для спроса на акции "Норникеля" новости о неопределенности в отношении дивидендной политики привели к перетоку инвестиционного капитала в бумаги ВСМПО, полагает Осин. По его мнению, поддержку котировкам оказывает улучшение операционных прогнозов и реализация программы выкупа акций с открытого рынка. В то же время возобновление карантинных ограничений в ряде стран Европы, слабые операционные результаты "Аэрофлота" за февраль и падение акций американских авиаперевозчиков препятствуют продолжению ралли в бумагах ВСМПО. При этом возможность повышения оценки справедливой стоимости акции под влиянием макроэкономической ситуации и позитивном тренде в ценах на металлы сохраняется. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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