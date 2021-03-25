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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль вернется к отметке 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
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25 марта 2021 года 13:08

Рубль вернется к отметке 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вернется к отметке 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курсы валют EM в четверг двигаются разнонаправленно, курс доллар-рубль корректируется на 0,4% после значительного роста прошлых дней. Санкционная обстановка пока не изменилась - введенные санкции со стороны Канады были незначительны и ограничились персональными мерами. Значимых позитивных новостей на рынке пока нет, поэтому общий спрос не сильно поддерживает рубль. При этом сегодня уплачиваются крупные налоговые выплаты НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит национальную валюту. Пока мы не ждем долгосрочного закрепления рубля в новом диапазоне выше 76 руб./$1, в базовом сценарии курс вернется к привычным 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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