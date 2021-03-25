"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать GDR "Мать и дитя" с целью 747 руб. ($10) за штуку и потенциалом роста 37%.

По мнению аналитиков, причинами ожидаемого роста бумаг компании являются:

- Эффективная трансформация бизнеса в ответ на пандемию.

- Концентрация деятельности в Московском регионе поддерживает высокую рентабельность (более 30%).

- Восстановление амбулаторных визитов пациентов и плановых операции после пандемии.

- Органический рост за счёт расширения медицинского кластера в Лапино и расширения списка услуг.

- Привлекательная для "компании роста" ожидаемая дивдоходность - 7% за 2021г.

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