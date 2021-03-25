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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 - Sber CIB
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25 марта 2021 года 10:21

Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в четверг утром укрепился до уровня 76,3 руб./$1, и далее его должен поддержать рост цен на нефть из-за аварии в Суэцком канале, отмечают эксперты Sber CIB. Инвесторы ждут итогов саммита лидеров ЕС, где будут обсуждаться и отношения с Россией. При относительно спокойной геополитической обстановке рубль может восстановиться до 76 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent вряд ли поднимутся в четверг выше $64,5 за баррель, но и вряд ли опустятся ниже $62,9 за баррель, полагают аналитики Sber CIB. Рынок поддерживают оптимистичные индексы деловой активности еврозоны, затор в Суэцком канале, случившийся из-за севшего на мель танкера, и рост спроса на бензин в США, указывают в инвестбанке. В центре внимания будут данные из США: заявки на пособие по безработице за неделю и финальная оценка ВВП за четвертый квартал 2020 года.

Доходности казначейских бумаг США и госдолга развивающихся стран в последние два торговых дня стабилизировались, того же стоит ожидать и на российском рынке, считают в Sber CIB. Дальнейшему снижению доходности ОФЗ будет препятствовать динамика недельной инфляции в России, отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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