Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в четверг утром укрепился до уровня 76,3 руб./$1, и далее его должен поддержать рост цен на нефть из-за аварии в Суэцком канале, отмечают эксперты Sber CIB. Инвесторы ждут итогов саммита лидеров ЕС, где будут обсуждаться и отношения с Россией. При относительно спокойной геополитической обстановке рубль может восстановиться до 76 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent вряд ли поднимутся в четверг выше $64,5 за баррель, но и вряд ли опустятся ниже $62,9 за баррель, полагают аналитики Sber CIB. Рынок поддерживают оптимистичные индексы деловой активности еврозоны, затор в Суэцком канале, случившийся из-за севшего на мель танкера, и рост спроса на бензин в США, указывают в инвестбанке. В центре внимания будут данные из США: заявки на пособие по безработице за неделю и финальная оценка ВВП за четвертый квартал 2020 года.

Доходности казначейских бумаг США и госдолга развивающихся стран в последние два торговых дня стабилизировались, того же стоит ожидать и на российском рынке, считают в Sber CIB. Дальнейшему снижению доходности ОФЗ будет препятствовать динамика недельной инфляции в России, отмечают аналитики.

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