Рубль останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс рубля к доллару останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам в четверг утром, в результате чего пара доллар/рубль отступила ниже 76,4 руб./$1, констатирует эксперт ПСБ.

"В рамках четверга ожидаем дальнейших попыток рубля отыграть потери начала недели. Однако прохождение пика налоговых выплат снизит поддержку национальной валюты со стороны экспортеров. В результате доллар продолжит коррекционное снижение, однако сможет удержать позиции в рамках нашего текущего целевого диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает Зварич в своем комментарии.

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