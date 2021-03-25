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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
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25 марта 2021 года 09:57
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут En+, макростатистика и центробанки: - En+ опубликует финансовые результаты; - В РФ выйдут данные по золотовалютным резервам; - В Германии будет опубликован индекс уверенности потребителей; - В еврозоне выйдут данные по денежному агрегату М3; - В США будет опубликована статистика по ВВП и заявкам на пособие по безработице; - ЕЦБ выпустит экономический бюллетень. На конференции Банка международных расчётов ожидаются выступления глав центробанков ведущих стран мира. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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25 марта 2021 года 10:43
Инвесторам стоит присмотреться к акциям Taiwan Semiconductors после недавнего падения, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Дефицит чипов может сохраняться в течение продолжительного времени - это позитивно для производителей полупроводников и полупроводникового оборудования. В... читать дальше
.25 марта 2021 года 10:21
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в четверг утром укрепился до уровня 76,3 руб./$1, и далее его должен поддержать рост цен на нефть из-за аварии в Суэцком канале, отмечают эксперты Sber CIB. Инвесторы ждут итогов... читать дальше
.25 марта 2021 года 10:05
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам в четверг утром, в... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:49
Отечественный фондовый рынок откроет торговую сессию в четверг, вероятно, в минусе - снижение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:41
Поводов для направленного движения российского рынка акций в четверг утром нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:34
Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:25
Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.25 марта 2021 года 09:22
Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на российском рынке акций на фоне дорожающей стали и слабого рубля, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Фьючерсы на американские индексы в четверг подрастают в пределах 0,3%. Индекс Мосбиржи откроется около... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:13
Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин отмечает, что в среду в рублевых гособлигациях преобладали покупки. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,23%... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения на умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше... читать дальше
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