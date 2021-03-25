Поводов для направленного движения рынка акций РФ в четверг утром нет - ПСБ

Поводов для направленного движения российского рынка акций в четверг утром нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В результате индекс Мосбиржи в начале дня продолжит движение в верхней половине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку подъема к верхней границе данного коридора и ее тестирования", - указывает Зварич в комментарии ПСБ.

Также эксперт среди корпоративных событий в рамках четверга выделяет публикацию финансовой отчетности En+ и "Эталона".

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