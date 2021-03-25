Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торгов в четверг - "Алго Капитал"

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения, предполагает Манжос. И все же, указывает аналитик, стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК). Одновременно с ними выйдет финальная оценка повышения ВВП США за 4 квартал 2020 года.

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