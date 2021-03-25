.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг со снижения - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 марта 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг со снижения - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения на умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500-3520 пунктов. С текущим фоном на неделе сделать это будет достаточно сложно. Трендовая поддержка сейчас расположена лишь в районе 3400-3410 пунктов. Сценарий боковой консолидации в диапазоне 3400-3520 пунктов - сейчас базовый вариант развития событий", - отмечает аналитик. Также Карпунин полагает, что устойчивей рынка в ближайшие недели могут выглядеть акции черной металлургии, например, "Северсталь" или "НЛМК". "С одной стороны, они выигрывают от высоких экспортных цен на продукцию, а с другой, защищают инвесторов от ослабления рубля", - пишет он. Среди корпоративных событий четверга эксперт инвесткомпании обращает внимание на En+, который опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 марта 2021 года 10:21
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в четверг утром укрепился до уровня 76,3 руб./$1, и далее его должен поддержать рост цен на нефть из-за аварии в Суэцком канале, отмечают эксперты Sber CIB. Инвесторы ждут итогов... читать дальше
.25 марта 2021 года 10:05
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам в четверг утром, в... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:57
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут En+, макростатистика и центробанки: - En+ опубликует финансовые результаты; - В РФ выйдут данные по золотовалютным резервам; - В Германии будет опубликован индекс уверенности... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:49
Отечественный фондовый рынок откроет торговую сессию в четверг, вероятно, в минусе - снижение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:41
Поводов для направленного движения российского рынка акций в четверг утром нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:34
Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:25
Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.25 марта 2021 года 09:22
Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на российском рынке акций на фоне дорожающей стали и слабого рубля, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Фьючерсы на американские индексы в четверг подрастают в пределах 0,3%. Индекс Мосбиржи откроется около... читать дальше
.25 марта 2021 года 09:13
Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин отмечает, что в среду в рублевых гособлигациях преобладали покупки. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,23%... читать дальше
.24 марта 2021 года 19:39
Падение акций "РусАла" на обострении "дивидендного вопроса" делает их более привлекательными для покупки - "Открытие Брокер"
Падение акций "РусАла" на обострении "дивидендного вопроса" по "Норникелю" делает их более привлекательными для покупки, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. По объему торгов в среду лидировали акции "Норникеля" (13 млрд руб.),... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.