Падение акций "РусАла" на обострении "дивидендного вопроса" делает их более привлекательными для покупки - "Открытие Брокер"

Падение акций "РусАла" на обострении "дивидендного вопроса" по "Норникелю" делает их более привлекательными для покупки, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.

По объему торгов в среду лидировали акции "Норникеля" (13 млрд руб.), заметно опережая Сбербанк (6,7 млрд руб.). "Норникель" дешевел на 3% до 21 556 руб. и был лидером снижения среди индексных акций. Минимум сегодняшнего дня на уровне 21314 руб. соответствует 4-месячному минимуму, констатирует Шульгин.

По его мнению, одна из наиболее ярких новостей дня стала драйвером такой динамики. Как утром сообщил "Интерфакс", группа "Интеррос" (34% акций "Норникеля") предложила компании "РусАл" (доля 27,8%) договориться о досрочном изменении дивидендной формулы ГМК "Норильский никель" и минимизировать дивиденды за 2020г. "Интеррос" предлагает в будущем пускать на дивиденды 50-60% от свободного денежного потока.

"Акции "РусАла" показывали рекордное снижение с конца февраля, по состоянию на 14:30 мск дешевели на 2,2% до 44,96 руб. В понедельник, 22 марта, был установлен абсолютный максимум на уровне 47,25 руб. С тех пор бумага подешевела на 5,5%", - констатирует Шульгин.

Согласно документам "Норникеля", совет директоров рассмотрит предложение по изменению дивидендной политики 29 марта (в следующий понедельник). Это будет обсуждение дивидендных ориентиров после 2022г. Согласно действующему до начала 2023г акционерному соглашению, дивидендные выплаты увязываются с показателем EBITDA. В среднем за период с 2015г "Норникель" платил дивиденды на уровне 60% от EBITDA.

"Речь идет о сумме порядка $16 млрд. "РусАл" из них получил около $4,2 млрд. Капитальные расходы в среднем составляли около $850 млн. Но в 2021г капитальные вложения вырастут до $1,1 млрд, так как планируется достроить алюминиевый завод и анодную фабрику в Тайшете. Как видно, "РусАл" планировал свои расходы "внутри" получаемых от "Норникеля" дивидендов. "Норникель" уже выплатил $1,2 млрд промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 г. Теперь по действующему соглашению предстоит выплатить около $3,5 млрд. Сам "РусАл" дивиденды в размере $299,3 млн платил в 2017 году. С тех пор решения о выплате дивидендов не принимались. При этом чистый долг производителя алюминия на конец 2020 г. составлял $5,6 млрд", - пишет Шульгин.

Также эксперт "Открытие Брокер" указывает, что в текущем же году, при сохранении стоимости металла выше $2000 за тонну, на уровне EBITDA "РусАл" сможет заработать порядка $2 млрд. Это делает компанию менее зависимой от дивидендов "Норникеля" в вопросе обслуживания долга. Не менее $1 млрд "Русал" может получить в виде дивидендов от "Норникеля" при условии отсутствия изменений в акционерном соглашении.

"Учитывая, что капитальные вложения вместе с обслуживанием долга обойдутся "Русалу" в 2021 году примерно в $1,5 млрд, чистый долг компании по итогам текущего года может сократиться еще как минимум до $4,5 млрд, что подразумевает леверидж на уровне 2,3х. Если предположить, что акционерное соглашение все-таки будет пересмотрено, то даже двукратное снижение поступлений от дивидендов делает ситуацию хоть и менее приятной, но вовсе не критичной", - отмечает Шульгин.

На его взгляд, многое будет зависеть от конъюнктуры рынка, а она пока выглядит в перспективе 2021г довольно позитивно. Сам "РусАл" прогнозирует, что спрос на первичный алюминий в 2021г вырастет на 5-6%, но восстановление спроса все-таки в первую очередь будет зависеть от скорости вакцинирования. Ранее компания прогнозировала сильное второе полугодие, и в целом цены к декабрю вернулись на допандемический уровень.

"Краткосрочные перспективы выглядят оптимистично для алюминия, - заключает аналитик "Открытие Брокер". - Рынок готов переварить идею о том, что сейчас баланс находится на более высоких ценовых уровнях. Драйвером такого смещения является решение властей автономного региона КНР Внутренняя Монголия принять меры по снижению энергопотребления. Так, во Внутренней Монголии не будут рассматривать новые проекты, если их энергопотребление будет велико, в частности, в алюминиевой отрасли. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям "РусАла", цель 68,7 руб. Поэтому снижение акций под давлением "дивидендного вопроса" может предоставить возможность добавить бумаги в портфель на более выгодных уровнях".

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