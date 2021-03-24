"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $493

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Systems Inc. с целью $493 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,02%, стоп-приказ: $433, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа бумага преодолела локальный максимум и находится у 50 дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью $493. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $72,5, риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,17", - указывают аналитики инвесткомпании.

Согласно отчетности, за 3 месяца 2021 финансового года чистая прибыль Adobe Systems составила $1,261 млрд, что существенно выше достижений предыдущего года-$955 млн, выручка увеличилась на 26 % до $3,905 млрд. Хорошие показатели отчетности поддержат котировки компании, считают эксперты "Финама".

Adobe Systems - разработчик программного обеспечения, является ведущим производителем ПО для графического дизайна, веб и продукции печати. Продукты компании дают возможность использовать электронные и печатные источники информации.

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