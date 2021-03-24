"Финам" рекомендует покупать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $63,8

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $63,8 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в материале инвесткомпании.

Эксперт Сергей Кауфман приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Exxon Mobil повышает дивиденды уже 37 лет и является дивидендным аристократом. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев ожидается на уровне 6,2% и через 2-3 года может перейти к росту при стабильности цен на нефть.

- Компания проводит оптимизацию операционных расходов, которая вместе с реализацией новых проектов должна принести в 2025 году $8-11 млрд дополнительного операционного денежного потока относительно прогноза компании на 2021 год.

- Вызванное пандемией недоинвестирование в нефтегазовой отрасли создает благоприятные условия для компаний, продолжающих инвестировать в поддержание добычи, к которым относится Exxon Mobil.

- Около 90% новых проектов окупаются при стоимости нефти менее $35 за баррель, что делает компанию конкурентоспособной даже в случае снижения цен на нефть.

Отмечает аналитик и факторы риска:

- Возможное снижение цен на нефть из-за повышения добычи со стороны ОПЕК+ или других производителей нефти.

- Долгосрочно спрос на нефть может падать быстрее, чем ожидается, если переход на ВИЭ будет происходить достаточно быстро.

- Давление ESG-инвесторов и регуляторов может вынудить Exxon Mobil тратить больше средств на снижение выбросов парниковых газов и прочие зеленые инициативы.

- Отсутствие возможностей для значительного роста добычи ограничивает потенциальный "апсайд" при условии стабильности цен на нефть.

Exxon Mobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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