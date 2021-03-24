Долговые бумаги РФ вновь привлекательны для покупок - "Открытие Брокер"

Российские долговые бумаги вновь привлекательны для покупок, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Рынок ОФЗ по сути уже отыграл вероятное дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. Доходность по 10-летним ОФЗ-ПД поднялась до уровней около 7,25%, что характерно для ставки около 5,5%. То есть можно говорить о возвращении привлекательности российским долговым бумагам. Их положительная доходность на 1,5-1,7% выше текущей инфляции", - отмечает эксперт "Открытие Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.