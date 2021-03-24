"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Affirm Holdings с целью $110

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Affirm Holdings с прогнозной ценой в $110 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Affirm Holdings в конце февраля 2021 года выпустил первую дебетовую карту в США с элементом рассрочки - Affirm Card позволит потребителям произвести оплату авансом со своего банковского счета или заплатить позже, используя уникальную функцию после покупки (всего за пару нажатий потребители смогут мгновенно преобразовать любую подходящую транзакцию в транзакцию с повременной оплатой), констатируют эксперты инвесткомпании.

"Мы считаем, что новый продукт позволит увеличить количество пользователей, что скажется на выручке компании и поддержании прежних темпов роста. В связи с этим рекомендуем покупать акции Affirm Holdings с целевым ориентиром $110", - пишут они.

Affirm Holdings позволяет потребителям приобретать товары и производить оплату в рассрочку. Основные направления компании - решение для оплаты в точках продаж, решение для коммерческой торговли и приложение для потребителей.

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