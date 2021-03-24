Возможна небольшая коррекция вниз в ценах на медь - Sber CIB

Возможна небольшая коррекция вниз в ценах на медь, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Рабочие медного рудника Los Pelambres (Antofagasta) в Чили приняли предложение компании по условиям оплаты труда и отказались от забастовки. Угроза забастовки на Los Pelambres, который обеспечивает 1,6% мировой добычи медного концентрата, была основным фактором, вызвавшим подорожание меди в период с 9 по 15 марта на 4,2% (до $9144/тонну). Одновременно с подготовкой забастовки на чилийском руднике началась национальная забастовка водителей грузовиков в Перу (где добывается 10% от мирового объема медного сырья), вызванная ростом цен на топливо в стране. Впрочем, по последним данным, эта забастовка практически не сказалась на поставках меди и медного сырья и уже закончилась. Ослабление рисков для поставок медного сырья из Южной Америки позволяет ожидать небольшой коррекции цен на рынке меди", - отмечает эксперт инвестбанка.

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