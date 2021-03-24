Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1720-1740/унц. в среду - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1720-1740 за тройскую унцию в среду, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

Цена золота оставалась вблизи $1730 за унцию во время азиатской торговой сессии в среду, констатирует аналитик инвестбанка.

Выступления в Конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, возможно, снова придадут оптимизма участникам рынка, хотя во второй день плановых выступлений в Конгрессе значимых новостей обычно меньше, отмечает Шейбе.

Инвесторы ждут предварительных индексов PMI за март для США и еврозоны. Ожидается, что статистика по США будет очень хорошей, чему должны способствовать эффективная программа вакцинации населения, а также отступление февральских морозов и новая программа фискального стимулирования, которую рассматривает Конгресс, указывает эксперт Sber CIB. В то же время индексы PMI для еврозоны, особенно в сфере услуг, могут оказаться слабее, чем предполагалось, обращает внимание Шейбе.

Также в фокусе инвесторов будут данные по заказам на товары длительного пользования в США за февраль.

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