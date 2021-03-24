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24 марта 2021 года 13:46
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3900-3950 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3900-3950 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. При этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, которая ограничивает активность покупателей. Ключевым сопротивлением в случае продолжения восходящего движения выступает уровень 4000 пунктов, расположенный вблизи текущей цены", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Эксперт "Фридом Финанс" указывает на признаки того, что самые яростные розничные "быки" больше не склонны приносить на рынок средства, получаемые в рамках последнего пакета фискальных стимулов. Например, количество контрактов по торгуемым колл-опционам снизилось с более чем 30 млн в январе до 20 млн на этой неделе. "Январский всплеск был непосредственно обусловлен получением стимулирующих чеков, но сейчас, когда новая волна выплат пополняет счета граждан США, объемы вливаний в акции падают, хотя по-прежнему находятся на достаточно высоких уровнях. С ослаблением карантинных мер и началом туристического сезона американцы могут предпочесть потратить стимулирующие выплаты не на пополнение брокерского счета, а на отдых и путешествия", - полагает Зубков. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не преподнесло инвесторам значимых новостей. Заявления представителей ФРС подтвердили ранее заявленную стратегию: сохранение низкой ключевой ставки и лояльность к инфляции на фоне ускоренного роста экономики. Ввиду снижения доходности трежерис тенденция перетока капитала из акций "стоимости" в акции "роста" сохраняется, констатирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-S&P-ПРОГНОЗ
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