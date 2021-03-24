Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Рисковые активы во вторник находились под давлением в отсутствии позитивных новостей и на фоне усиливающихся опасений относительно перспектив мировой экономики. При этом рубль возглавил команду слабеющих валют развивающихся стран, отмечают эксперты банка.

"Помимо негатива на внешних рынках, на курсе сказываются санкционные риски. Так, заявления Кремля о возможности жестких санкций вплоть до отключения от SWIFT, обоюдные обвинения в разрушении отношений от ЕС и Министерства иностранных дел РФ, а также информация о скором рассмотрении новых санкций против России в ближайшее время только подливают масла в огонь. Третий негативный фактор для российской валюты - пересмотр ожиданий изменения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в особенности нерезидентами. Санкционные риски и перспективы ужесточения ДКП подталкивают иностранных инвесторов выходить из российского долга и процентных инструментов, что в сочетании с низкой ликвидностью и срабатыванием стоп-лоссов привело к резкому росту доходностей. Тем не менее, мы считаем, что распродажа на рынке локальная, рублевые ставки будут снижаться, а курс может укрепиться до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург".

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