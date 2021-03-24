Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1 - Банк "Открытие"

Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Ослабление рубля до уровня около 76 руб./$1 вызвано в первую очередь внутренними причинами. Зарубежные инвесторы ждут дальнейшего снижения цены российских облигаций по мере роста ключевой ставки и корректируют свою позицию на долговом рынке. Кроме того, сохраняются негативные ожидания санкций со стороны США. При этом ослабление рубля могло быть и более значительным в отсутствие повышенного спроса на национальную валюту в целях уплаты налогов: 25 марта - предельный срок уплаты НДС, акцизов и НДПИ, 29 марта - срок уплаты прибыли за 2020г и аванса за первый квартал 2021г", - отмечает Петроневич.

По отношению к закрытию 17 марта, когда российский валютный рынок уже отыграл обострение между президентами США и России, рубль потерял к доллару 3%. Сильнее было ослабление только турецкой лиры (4,6%), где рынок чрезвычайно резко отреагировал на решение президента снять со своего поста главу Центрального банка; сейчас национальная валюта быстро отыгрывает потери. Индекс валют развивающихся стран с 17 марта изменился незначительно - в пределах 0,3% в зависимости от состава стран, входящих в индекс.

"Давление на рубль до конца недели может оставаться значительным, и мы не ждем его быстрой коррекции, - прогнозирует эксперт банка. - Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс рубля останется вблизи наблюдаемого уровня 76 рублей за доллар".

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