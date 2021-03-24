Возможно дальнейшее снижение евро в ближайшее время - "Финам"

Возможно дальнейшее снижение курса евро к доллару в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

Тренд на укрепление американского доллара сохраняется в среду, констатирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа инвесткомпании Анна Зайцева. Пандемическая ситуация в Европе привела к пересмотру многими экономистами прогнозов по темпам роста ВВП в регионе и переоценке инвестиционных рисков, в результате чего единая европейская валюта оказалась под давлением, отмечает она.

Помимо этого, указывает Зайцева, росту спроса на американский доллар способствовали заявления министра финансов США Джаннет Йеллен во время слушаний в Палате представителей о том, что в будущем для финансирования масштабных инфраструктурных и общественных проектов потребуется увеличение налогов. В то же время, обращает внимание эксперт "Финама", выступление во вторник главы ФРС Джерома Пауэлла несколько стабилизировало доходности американских гособлигаций. Пауэлл вновь подчеркнул, что принятый недавно пакет бюджетной поддержки экономики на сумму $1,9 трлн не вызовет чрезмерного ускорения инфляции, а ожидаемый в этом году рост потребительских цен будет носить временный характер.

"Курс EUR/USD тестирует уровень предыдущего локального минимума, при закреплении ниже которого вероятно продолжение нисходящей тенденции. Вместе с тем стохастические линии приближаются к зоне перепроданности, что может указывать на ограниченный потенциал снижения по инструменту в краткосрочной перспективе. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,1800", - отмечает Зайцева в своем комментарии.

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