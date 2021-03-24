Резкое ослабление рубля на фоне налоговых выплат - тревожный сигнал слабости рынков - Альфа-банк

Резкое ослабление рубля на фоне налоговых выплат является негативным сигналом слабости рынков, отмечается в комментарии Альфа-банка.

"Настроение на рынке во вторник ухудшилось настолько, что Минфин принял решение отменить аукцион ОФЗ в среду. Непосредственной причиной для этого послужило то, что инвесторы начали сокращать свои позиции в российских облигациях, так как опасения санкций сейчас усугубились в связи со снижением цен на нефть и усилением валютной нестабильности в странах c развивающимися рынками - все эти факторы привели к росту внутренних ставок", - напоминают аналитики банка Наталья Орлова и Анна Киюцевская.

Российский рубль оказался под сильным давлением, приблизившись к 77 руб./$1. "Тот факт, что такое сильное ослабление рубля происходит в период налоговых выплат, и в том числе два ключевых дня налоговых выплат приходятся на 25 и 29 марта, - явно негативный знак слабости рынков, - уверены эксперты банка. - С другой стороны, следует иметь ввиду, что ЦБ продолжает покупать валюту от имени Минфина, и по аналогии с 2018 годом может принять решение о приостановке этих операции для поддержания валюты - тем не менее, это сильный инструмент, который, скорее всего, будет задействован только после того, как полностью прояснится масштаб шока".

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