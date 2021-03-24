Котировки акций Intel могут продолжить рост в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможно продолжение роста котировок акций Intel Corp. в краткосрочной перспективе при стабильной ситуации на фондовом рынке США, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"С технической стороны акции Intel не выглядят перекупленными и в краткосрочной перспективе при стабильной ситуации на рынке США рост их котировок может продолжиться, - пишут эксперты. - Долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными. С начала года цена акции Intel прибавила 27,4%, а индекс PHLX Semiconductor прибавил лишь 6%. При этом за последние 12 месяцев цена акции Intel прибавила 28%, против роста индекса полупроводников на 123%".

"Компания Intel объявила, что незамедлительно начнет строительство двух новых фабрик по производству полупроводников. Пожалуй, это первый серьезный шаг после возвращения Пэта Гелсинджера в Intel в качестве генерального директора. Новые фабрики будут поддерживать растущие потребности текущих продуктов Intel и заказчиков, а также предоставлять готовые мощности для заказчиков литейных производств. Инвестиции в проект составят $20 млрд, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Позитивная новость вселяет уверенность в том, что компания вернется на лидирующие позиции в отрасли. Позже в этом году Intel объявит и о других планах по расширению бизнеса".

Гелсинджер также отметил, что Intel не только будет производить большую часть продукции собственными силами, но и расширит работу со сторонними производителями и сдаст в аренду другие фабрики. Не теряет надежды он и на возобновление партнерства с Apple Inc.

Компания Intel сообщила, что ожидает выручку в размере $76,5 млрд и скорректированный EPS на уровне $4,55 за весь 2021 год.

"Вероятно, сокращение отставания от конкурентов будет долгим, а возвращение к лидерству еще более долгим, но приход Гелсинджера в руководство увеличивает шансы на успех. Возвращение к литейной модели производства способствует удовлетворению будущего спроса на полупроводники, а также укреплению позиций Intel. Это также говорит о том, что компания вступает в борьбу за клиентов с тяжеловесом TSMC - Intel планирует производить не только собственную продукцию, но принимать заказы у других компаний. Однако сперва нужно решить технологическую проблему Intel, чтобы заказчики по достоинству оценили литейное производство", - обращают внимание в BCS Express.

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