Третья волна COVID-19 может помешать планам ОПЕК+ по ускоренному сокращению запасов - Райффайзенбанк

Третья волна COVID-19 может помешать планам ОПЕК+ по ускоренному сокращению запасов, говорится в аналитическом материале Райффайзенбанка.

Эксперты банка отмечают, что с середины прошлой недели произошла существенная коррекция цен на нефть - за неделю котировки нефти марки Brent рухнули более чем на 8%, а 23 марта они опускались даже ниже отметки в $60/барр. Главной причиной коррекции стало продление карантинных мер в Европе. В целом на рынке большие опасения по поводу спроса на нефть, так как вакцинация идет медленными темпами, а третья волна коронавируса может вновь сократить спрос.

Аналитики полагают, что в ближайшее время инвесторы будут сфокусированы на данных по запасам, главным образом, в США.

"Если ограничения ОПЕК+ помогут удержать рынок в равновесии, то мы не исключаем вновь повышения цен на падающих запасах в США. Однако, помимо этого, необходимо обращать внимание на данные по добыче в этой стране. Так, после резкого падения в феврале из-за морозов, добыча там пока лишь восстановилась до 10,9 млн барр., и пока не видно возможностей выйти на уровни до COVID-19. Тем не менее, количество активных буровых нефтяных установок продолжает расти. Их число достигло 318 штук, что на 85% выше минимального уровня августа прошлого года. На наш взгляд, такая волатильность в ценах не позволит принимать инвестиционные решения по сланцевой добыче, и США не смогут существенно увеличить добычу", - указывают эксперты Райффайзенбанка.

По их мнению, если новые карантинные меры не примут вид тотальных ограничений на передвижение, то план ОПЕК+ по сокращению мировых запасов должен продолжить реализовываться. Если это подтвердят данные по запасам, то у инвесторов может вновь появиться уверенность в дальнейшем восстановлении спроса, что должно подстегнуть цены. "Не стоит забывать, что и ОПЕК+ систематически наблюдает за балансом на рынке и проводит ежемесячный контроль для принятия необходимых мер. Мы полагаем, что волатильность цен останется на высоком уровне, но в целом по году восстановление продолжится. Напомним, мы повысили наш официальный прогноз на IV кв. 2021г до $67,5/барр.", - заключают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.