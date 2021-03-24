Котировки нефти, скорее всего, смогут вернуться к $62/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, смогут вернуться к уровню $62 за баррель в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent в среду утром немного восстанавливается после обвала накануне к минимумам начала февраля ($60,5 за баррель). От недавних пиков котировки откатились уже почти на 15%, возвращаясь к более фундаментально оправданным уровням. Продолжение распродажи в сырье обусловлено отсутствием идей у инвесторов для дальнейшего роста. Темпы снижения цен на нефть оцениваем как избыточные и ждем в среду попыток котировок нефти марки Brent вернуться к уровню $62 за баррель", - отмечает Крылова в комментарии ПСБ.

Также аналитик обращает внимание, что статистика от API во вторник показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн баррелей. Запасы бензинов снизились на 3,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,2 млн баррелей. В среду в фокусе внимания инвесторов будут данные от Минэнерго США.

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