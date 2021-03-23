Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,3-76,2 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,3-76,2 руб./$1 и на уровне 89,8-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта значительно снижается к доллару и евро на росте опасений относительно новых санкций со стороны США и ЕС, а также за счет падения нефтяных котировок. Цены на нефть корректируются из-за опасений восстановления спроса на энергоносители после того, как стало понятно, что в Европе началась третья волна пандемии, а власти ведущих европейских государств продлевают карантинные меры и объявляют локдаун. Дополнительным фактором давления для рубля стало падение турецкой лиры, что привело к выходу инвесторов из активов развивающихся рынков", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,87% и составила $62,12 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 3,78% и составила $59,23 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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