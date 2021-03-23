Рынок акций РФ обладает потенциалом роста на среднесрочном и длинном горизонте - "Фридом Финанс"

Отечественный рынок акций обладает потенциалом роста как на среднесрочном, так и на длинном горизонте, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Повышенную активность розничных инвесторов часто считают признаком близкого пузыря. Но если на рынок одномоментно вышло рекордное число новых инвесторов, а общий приток средств в фонды акций лишь отыграл отток предыдущих лет, признаком перегретости ее считать нельзя. Применительно к России это особенно актуальное наблюдение. Несмотря на бум розничного инвестирования, объем фондового рынка остается относительно небольшим: около 55 трлн рублей против 107 трлн ВВП (около 51% объема экономики). Для сравнения, в среднем по миру фондовые активы составляют сейчас более 120% ВВП. Отечественному рынку акций есть куда расти как на среднесрочном, так и длинном горизонте", - указывает эксперт инвесткомпании.

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