Акции International Paper интересны для покупки в дивидендный портфель - BCS Express

Акции International Paper Co. интересны для покупки в дивидендный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Сильной поддержкой по бумаге выступает месячный уровень - $46. Сформированный импульс на недельном тайм-фрейме за период февраль-март достигал отметки $57 - уровень сопротивления начала 2018 года. Затем цена откатилась к поддержке $51,6 и удерживается выше него. Техническая картина указывает на продолжение роста в бумаге к отметке $59,4, что может дать потенциал роста 12%. Бумага интересна для дивидендного портфеля. Локальные цели служат ориентиром, где может произойти коррекция", - указывает Мамонтов в своем комментарии.

К факторам роста аналитик относит следующие:

- Выручка компании;

- Прибыль (EPS, согласно прогнозам, увеличится в 2021 году до $3,8 на акцию (+35% г/г), а в 2022 году вырастет еще на 12%. К концу 2023 года прогнозируется получение дополнительной прибыли в размере $350-400 млн в год: на $50-100 млн вырастут доходы и на $300 млн последовательно сократятся затраты);

- Стабильно растущий свободный денежный поток (соотношение показателя P/FCF=9 является одним из лучших в отрасли Packaging & Containers).

- Дивиденды (Прогноз средней дивидендной доходности в 2021-2022 гг. - 4% годовых. Ожидается сохранение дивидендных выплат на текущем уровне за счет сокращения долговой нагрузки. Соотношение долга и собственного капитала, по данным за IV квартал 2020 г., равно 1,01. Выплаты стабильно росли последние 11 лет. Payout ratio ожидается на уровне 45-50% до 2024 года. Среднее значение показателя способствует сохранению уровня будущих выплат дивидендов);

- Мультипликатор P/E (Форвардная оценка IP находится на нижней границе среди конкурентов. Коэффициент P/E составляет 43,2, а форвардный P/E=12,3).

International Paper Co. является крупнейшей в мире компанией по производству тарного картона и упаковки с мощностью более 13 млн тонн в год. В список продукции входят: льняной, средний, тарный картон, а также немелованная бумага.

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