Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3400 пунктов - "Финам"

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

Российский фондовый рынок ощутимо снизился в первой половине торгов вторника в связи с новым ослаблением спроса на риск на мировых финансовых рынках, констатирует старший аналитик "Финама" Игорь Додонов. Давление на настроения инвесторов оказывает дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где все больше стран вводят новые локдауны либо продляют уже действующие, а также наметившееся усиление напряженности в отношениях между западными странами и Китаем, отмечает эксперт. Дополнительное давление на российские акции оказывают снижение цен на нефть и возрастающие санкционные риски, указывает он.

"С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 3400 пунктов, где, вероятно, будет найдена поддержка", - пишет Додонов.

Также аналитик отмечает, что во вторник мировые инвесторы будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен перед Конгрессом (начнется в 19:00 МСК). Из макростатистики, по его мнению, можно выделить данные по продажам домов на первичном рынке жилья Штатов и индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда.

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