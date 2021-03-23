"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $93

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $93 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $72,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага оттолкнулась от уровня поддержки и показывает технические разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $93. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $72,5, риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6", - отмечают аналитики "Финама".

Также они указывают, что на сегодняшний день AMD показывает рекордно низкие значения по мультипликаторам. Консенсус прогноз по чистой прибыли на первый квартал 2021 года составляет $538 млн против $222 млн в аналогичном периоде в 2020 году (+142%). Цели многих западных инвестиционных домов колеблются от $100 до $120 за акцию.

Эксперты инвесткомпании считают, что в преддверии отчетности, которая предположительно ожидается в конце апреля-начале мая, бумага будет набирать обороты и может достичь нашей первой цели в $93. Долгосрочные цели по бумаге более высокие.

Advanced Micro Devices - это компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий.

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