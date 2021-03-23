Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в течение ближайших недель - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в течение ближайших недель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 по итогам торгов 22 марта вырос на 0,7% к концу сессии, остановившись на отметке 3940,59. После падения в прошлый четверг котировки индекса S&P 500 растут два дня подряд. При этом каждый день в последний час торгов наблюдаются распродажи, что может говорить о преимущественно спекулятивном характере покупок - внутридневные трейдеры фиксируют позиции перед закрытием сессии. При такой картине вероятность возобновления роста и обновления максимумов на краткосрочном горизонте может быть оценена как сдержанная. Более вероятным выглядит углубление коррекции перед полноценным возвращением к растущему тренду. Потенциал снижения расположен в районе 3800-3820 пунктов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Их взгляд на инструмент на среднесрочном горизонте остается умеренно позитивным. "Перспектива восстановления экономики и мягкая политика ФРС могут поддерживать фоновый оптимизм на рынке, - полагают аналитики BCS Express. - В базовом сценарии уровень 4000 п. может быть достигнут в течение нескольких недель. По характеру приближения к психологическому рубежу можно будет судить о перспективах коррекции или продолжения роста к следующим целям. Постепенное приближение к уровню будет позитивным сигналом. Резкий импульс может указывать на спекулятивную природу движения, что может дать повод к фиксации прибыли по длинным позициям и последующему откату".

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