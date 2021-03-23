Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26234 и ОФЗ 26236 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для проведения аукционов в среду ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году и ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин должен во вторник объявить состав бумаг для аукционов в среду, но сейчас из-за сохраняющегося негатива и жесткого комментария ЦБ, что приводит к оттоку нерезидентов из рублевого долга, особо привлекательного выбора облигаций нет. Вполне возможно, как и на прошлой неделе, рынку будут предложены ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году, а также ОФЗ 26236, погашаемые в 2028 году, - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - Рассчитывать на высокий спрос ни на одну из бумаг сейчас не приходится, так что вполне возможно Минфин вновь установит лимиты на аукционах. Впрочем, если наше предположение верно и ведомство снова предложит ОФЗ 26234, то лимит устанавливать не надо, неразмещенный объем этого выпуска лишь незначительно превышает 40 млрд рублей".

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