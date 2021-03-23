"Финам" рекомендует покупать акции Полюса с целью 17363 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 17363 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Несмотря на незначительное снижение объемов добычи, благодаря росту средней цены реализации золота компания "Полюс" в 2020 году продемонстрировала сильные финансовые результаты.

- "Полюс" имеет самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Показатель ТСС в 2020 году составил $362 на унцию золота, AISC - $ 604 на унцию.

- На этом фоне "Полюс" демонстрирует высокую эффективность бизнеса и привлекательную дивидендную доходность акций.

- Освоение Сухого Лога позволит "Полюсу" с 2026 года войти в число мировых лидеров золотодобывающей отрасли не только по запасам, но и по объемам производства.

- Подняв долю ВИЭ до 90% энергопотребления, "Полюс" получает доступ к льготному "зеленому" финансированию и капиталу фондов, ориентированных на ESG.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире, с одной из самых низких себестоимостью производства, обширными запасами и большим потенциалом роста добычи.

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