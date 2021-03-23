Инвесторам стоит отдать предпочтение флоатерам в текущий момент - "Локо-Инвест"

Инвесторам стоит отдать предпочтение ОФЗ с плавающим купоном (флоатерам) в текущий момент, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"С учетом повышенной неопределенности в отношении дальнейшей траектории по ставке ЦБ и санкционным угрозам по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам из-за отсутствия в них процентного риска, заметно более высокой устойчивости к санкционным страхам (по сравнению с классикой), низких рисков со стороны первичного предложения и сохранения цен ниже номинала, к которому, по нашему мнению, рынок постепенно будет стремиться, - отмечает эксперт. - Основным недостатком является более низкая ликвидность, чем в классике, хотя сейчас она выше, чем в прошлые годы".

Также Полевой обращает внимание, что во вторник фокус внимания сместится на анонс бумаг для предстоящих аукционов Минфина в среду, которому, видимо, придется подобрать более "комфортные" выпуски для инвесторов.

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