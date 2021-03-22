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22 марта 2021 года 18:46
ПСБ рекомендует покупать акции группы "ПИК" с целевой ценой 949 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Группы компаний ПИК" с целевой ценой 949 руб. за штуку, говорится в комментарии. "Группа компаний ПИК" представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который оказался сильнее ожиданий рынка, отмечает аналитик банка Владимир Лящук. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость. Выручка за отчетный период составила 380,2 млрд руб. (+35,5% г/г), EBITDA - 112,0 млрд руб. (+67,1% г/г), чистая прибыль - 86,5 млрд руб. (+91,7%). "Мы высоко оцениваем результаты группы "ПИК", отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Представленные финансовые результаты оказались сильнее ожиданий рынка и, по нашему мнению, могут оказать положительное влияние на динамику котировок. Мы повысили целевую цену акций ПИК до 949 руб./акция. Мы рекомендуем покупать акции группы "ПИК"", - отмечает Лящук. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет."
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Ключевые слова: РОССИЯ-"ПИК"-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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