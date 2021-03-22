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22 марта 2021 года 18:29
ЦБ РФ может повысить ставку до 5% к концу 2021 года - Сбер Управление Активами
ЦБ РФ может повысить ставку до 5% к концу 2021 года, если проинфляционные риски продолжат преобладать над дезинфляционными, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. Основным событием на рублевом долговом рынке на минувшей неделе, по мнению эксперта, стало заседание Банка России. Российский регулятор отметил восстановление национальной экономики быстрее первоначальных прогнозов, преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными, а также необходимость в постепенном переходе к нейтральному уровню ключевой ставки. Как следствие, Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, подняв ключевую ставку на 0,25% до 4,5%. На фоне решения ЦБ по ставке, коррекции цен на нефть и роста геополитической напряженности можно было наблюдать коррекцию рынка рублевых облигаций. По итогам недели ставки вдоль кривой ОФЗ выросли на 10-25 б.п., индекс государственных облигаций Мосбиржи потерял 0,8%. Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи потерял 0,4%, констатирует Малин. "Банк России в ответ на рост инфляционных рисков перешел к ужесточению денежно-кредитной политики. Вероятно, до конца года ЦБ может повысить ключевую ставку до 5%, если проинфляционные риски продолжат преобладать над дезинфляционными. В таких условиях наиболее оптимально инвестирование в кратко- и среднесрочные корпоративные облигации - благодаря низкой дюрации, рыночный риск таких инструментов ограниченный. При этом их доходности к погашению заметно превышают ставки по депозитам и ОФЗ", - отмечает эксперт Сбер Управление Активами. "Аппетит к риску на глобальных рынках увеличился на минувшей неделе после заявлений главы ФРС США о необходимости продолжения стимулирования американской экономики, - напоминает Малин. Однако ожидания стимулирования на фоне восстановления деловой активности в США и мире вновь привели к очередному витку повышения ставок по американским гособлигациям. Доходности к погашению десятилетних казначейских бумаг США превысили уровень в 1,7%. Это продолжило оказывать давление на котировки еврооблигаций развивающихся рынков. По итогам недели индекс евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 0,1%. Российские бумаги демонстрировали большее снижение на фоне коррекции цен на нефть и роста геополитической напряженности. По итогам недели индекс Euro Cbonds IG Russia потерял 0,4%". На взгляд эксперта, прошедшая коррекция на рынках евробондов развивающихся стран существенно повысила привлекательность данных инструментов относительно облигаций развитых стран и долларовых депозитов в надежных банках. Малин полагает, что заметное превышение доходностей к погашению евробондов развивающихся стран над ставками по бумагам развитых стран продолжит оказывать существенную поддержку данному сегменту рынка. При этом по мере восстановления мировой экономики кредитное качество эмитентов улучшится, что приведет к еще большему спросу на евробонды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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