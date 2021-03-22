"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 Retail Group с целью 2890 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 2890 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: выше 2605 рублей, потенциальная доходность: 10,94%, стоп-приказ: 2489 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

X5 Retail Group отчиталась по МСФО за 2020 год, рост чистой прибыли составил более 45% по сравнению с предыдущим годом, констатируют эксперты "Финама". Выручка увеличилась до 1,978 трлн руб. против 1,734 трлн руб. годом ранее.

"На фоне роста выручки X5 Retail Group продолжила наращивать долю рынка в 2020 году, теперь она составляет 12,8%. Стратегия развития онлайн-гипермаркетов, расширение ассортимента и запуск во всех крупных городах РФ позволят в долгосрочной перспективе сохранить темпы роста выручки и прибыли, - отмечают в инвесткомпании. - Еще одним аргументом в пользу покупки бумаги являются потенциальные дивиденды эмитента. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 110,49 руб., доходность составит более 4,2%".

"С технической точки зрения, бумага торгуется ниже 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте до 2605 рублей. При покупке на 14,5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 2489 рублей риск на портфель составит 0,65%", - указывают эксперты "Финама".

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