Вероятна повышенная волатильность на рынке нефти - BCS GM

Вероятно сохранение повышенной волатильности на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Global Markets (BCS GM) Рональд Смит.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на цены на нефть, ждем повышенной волатильности. Основные рыночные силы остаются разнонаправленными, и предсказать краткосрочную динамику крайне сложно", - говорится в комментарии аналитика.

Из негативных факторов Смит отмечает новые локдауны в Европе в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 и отставание в темпах вакцинации населения в регионе, в то время как буровая активность нарастает в ответ на повышение нефтяных цен. Поддержку оказывает заявление ОПЕК+ (за исключением России) о намерении сохранять некоторый дефицит на рынке нефти, а также вероятная готовность США придерживаться максимально мягкой монетарной и бюджетной политики, указывает эксперт BCS GM.

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