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22 марта 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $85
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $85 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $67, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент NextEra Energy заявил об ожиданиях роста выручки и цели приблизиться к верхней границе прогноза в 8% по сравнению с базовым прогнозом на 2021 год, обращают внимание аналитики "Финама". Также руководство компании отметило незначительный эффект от приостановки работы предприятий в Техасе из-за аномально холодной погоды. "С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящей линии поддержки. Мы рекомендуем открывать длинные позиции от текущих уровней. При открытии позиции на 18,7% от портфеля риск по ней составит 1%", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NEXTERA/ENERGY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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