BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли TCS Group, "М.Видео", "Газпром", АФК "Система" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сохраняем в числе фаворитов TCS Group. "День стратеги" 7 апреля может раскрыть новые возможности для компании. В ходе телеконференции менеджмент дал понять, что ипотечный рынок не входит в приоритеты, а сделки M&A будут направлены на развитие сегментов платежей, инвестиций и МСБ. Результаты за 2020 год были сильными с рекордной прибылью 44 млрд руб." - отмечают эксперты.

Удерживает позиции в рейтинге и "М.Видео". "В акциях российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники мы видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Прогноз дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев - 11%, выплаты производятся дважды в год, решение по следующей выплате мы ожидаем в течение двух месяцев. Повышение ликвидности акций компании после SPO привлечет новых инвесторов. Результаты за I квартал 2021 год должны быть сильными: продажи в январе-феврале выросли на 24% г/г", - пишут аналитики инвесткомпании.

Остается в топ-5 "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Мы считаем, что аналитики продолжат повышать прогнозы по компании в ближайшие недели по мере того, как будут закладывать в свои модели ожидания роста цен и объемов, что позитивно должно сказаться на курсе акций", - указывают в BCS Global Markets.

Уверенно сохраняет место в лидерах АФК "Система". "Мы ожидаем позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha. Видим фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, AFKS торгуется с большим дисконтом (43-48%) к стоимости чистых активов, то есть по верхней границе исторического диапазона 30-50%", - отмечают эксперты.

Прочно занимает место в топ-5 и "НЛМК" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Котировки акций "НЛМК" могут опередить рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях, считают аналитики инвесткомпании. "Настроения на экспортных рынках улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ - а доля экспортных продаж "НЛМК" около 58%. Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 года, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и внушительной доходностью 25% - прекрасное дополнение к нашему портфелю", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.