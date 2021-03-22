BCS Express открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза от уровня 40,15 руб. с целью 42,5 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" от уровня 40,15 руб. с целью 42,5 руб. за штуку" на срок до 15 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева.

"Смысл идеи в получении крупных дивидендов за 2020г и закрытии гэпа, - указывает эксперт. - Потенциальный рост курсовой стоимости акций - до 6%. За этот период должна произойти выплата дивидендов за 2020г - по предварительным оценкам, около 6,9 руб. на акцию, что по цене открытия идеи соответствует 17,2% дивидендной доходности. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 23%. Если уровень 42,5 руб. будет взят до прохождения отсечки в 2021г - идея не закрывается. Для исполнения идеи целевая цена должна быть достигнута после прохождения дивидендного гэпа в 2021г".

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", по мнению Пучкарева, можно назвать защитным инструментом от роста геополитической напряженности и девальвации рубля. В условиях обострения санкционной повестки рубль, как правило, слабеет к доллару США. Рост пары доллар/рубль приводит к позитивной переоценке валютных депозитов компании и увеличению чистой прибыли. Многие инвесторы используют бумаги в качестве инструмента для хеджирования рисков по портфелю, что поддерживает спрос на акции.

"Текущая стоимость нефти в рублях в 1,5 раза выше уровней, наблюдавшихся в 2020г. Исходя из текущих уровней нефти в рублях, прибыль от продаж "Сургутнефтегаз" может увеличиться в 2-3 раза в годовом сопоставлении", - полагает эксперт инвесткомпании.

Компания пока не опубликовала финансовый отчет по итогам 2020г, но, по предварительным расчетам, дивиденды могут составить около 6,9 руб. на акцию, что предполагает 17,2% дивидендной доходности, подчеркивает Пучкарев. Более того, в свете сильной конъюнктуры на рынке нефти и относительной стабильности USD/RUB, дивиденды за 2021г также могут оказаться вблизи двузначных значений.

"При средней цене нефти в районе $60-65 за баррель и курсе 73-75 руб./$1, дивиденды по итогам текущего года могут составить 3,9-5 руб. на бумагу, - прогнозирует аналитик BCS Express. - По текущим котировкам это соответствует 9,8-12,6% дивдоходности. Благодаря ожидаемой высокой дивидендной доходности в 2022г акции могут закрыть дивидендный гэп 2021г быстрее среднеисторических значений".

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" 13-й год находятся в устойчивом восходящем тренде, и причин для слома тенденции, по мнению Пучкарева, не просматривается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.