Давление на российские активы в течение текущей недели, скорее всего, сохранится - Альфа-банк

Давление на российские активы в течение текущей недели, скорее всего, сохранится, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Турецкая лира ослабла на 15% сегодня утром после того как президент Турции отправил в отставку действующего председателя центрального банка Турции и назначил нового, который выступает против повышения процентных ставок. Это событие может вызвать некоторую турбулентность для валют EM. Курс рубля в понедельник утром ослабляется, несмотря на повышение ключевой процентной ставки в минувшую пятницу и ужесточение риторики регулятора", - указывает аналитик банка Джон Волш.

По его мнению, опасения по поводу того, что более сильное в сравнении с ожиданиями восстановление экономики может привести к гораздо более сильному ускорению инфляции, будут превалировать на рынках акций и долговых рынках в течение понедельника. Волш ожидает, что этот тренд сохранится и на текущей неделе.

"Котировки нефти снижаются в понедельник утром на фоне задержек в вакцинации и дальнейших ограничений по всей Европе в связи с признаками третьей волны пандемии. Над российским рынком акций и курсом рубля также довлеет угроза новых санкций. Мы ожидаем, что российский рынок акций и курс рубля на этой неделе будут находиться под давлением", - прогнозирует эксперт банка.

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