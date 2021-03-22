Распродажа на рынке нефти не отменяет возможности новых ценовых максимумов в 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Распродажа на рынке нефти не отменяет возможности достижения новых ценовых максимумов в 2021г, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цена нефти резко скорректировалась в четверг, показав падение на 8%, - напоминают аналитики. - Причины: возобновление локдаунов в Европе на фоне начала третьей волны пандемии и возобновление тренда на укрепление доллара США. Но основной причиной крупнейшего дневного падения цен почти за год, на наш взгляд, стал технический фактор - слом 5-месячного восходящего тренда вызвал волну продаж (срабатывание стоп-лоссов)".

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" не исключают дальнейшего снижения цен на фоне ожидаемого укрепления доллара США и ослабления аппетита к риску (они ждут 1,15 по паре евро/доллар). По их мнению, вполне возможно снижение цены нефти в диапазон $55-57 за баррель Brent.

Однако говорить о завершении долгосрочной тенденции к росту цен на нефть, на взгляд аналитиков, преждевременно - обновление максимумов года имеет высокий процент вероятности.

"Полагаем, что на встрече 1 апреля ОПЕК+ предпримет меры для поддержки цены, например, в очередной раз задержав восстановление добычи. Учитывая, что в этом году Саудовская Аравия планирует SPO Saudi Aramco, настойчивость страны в этом вопросе вряд ли подлежит сомнению", - прогнозируют в "ВТБ Мои Инвестиции".

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