Интерес россиян к иностранным ценным бумагам сохранится в 2021-2023 гг - РСХБ

Интерес россиян к иностранным ценным бумагам и к финансовому рынку в целом будет сохраняться в 2021-2023 гг, чему способствует повышение финансовой грамотности и развитие банковских экосистем, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).

"Россияне в 2020 году вошли во вкус к инвестициям на финансовых рынках. В РСХБ мы наблюдаем увеличение спроса на весь спектр инвестиционных услуг: маржинальное кредитование для клиентов, торгующих самостоятельно, управление активами, готовые "пакетные продукты", такие как БПИФ и инвестиционный советник", - отметил начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала АО "Россельхозбанк" Герман Григорян.

"Исторически РСХБ работает с клиентами, предпочитающими консервативный подход к инвестициям. Но даже такие клиенты уже меняют подход к составлению портфелей: если раньше клиенты предпочитали строго консервативный подход, то сегодня они стараются диверсифицировать портфель за счет добавления в него небольшой доли более рискованных инструментов: в основном это иностранные ценные бумаги и высокодоходные облигации. Если в 2019г на брокерских счетах РСХБ 85% активов приходилось на консервативные инструменты - корпоративные облигации и ОФЗ, - то уже в 2020 году их доля снизилась до 74%", - указывает Григорян.

Эксперт констатирует, что в 2020г общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 18,7% и составил 947,2 трлн руб. При этом прирост на рынке акций составил 97%, на срочном рынке - 58%, денежном рынке - 23%, рынке облигаций - 9%, валютном рынке - 7% (в том числе по валютному спот-рынку - 44%). В 10 раз увеличился оборот иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже: оборот в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов по итогам 2020г составил $167,29 млрд против $16,73 млрд в 2019г.

Существующие ставки по российским депозитам - это не единственная причина интереса людей к фондовому рынку, подчеркивает Григорян. Все более важную роль играет рост финансовой грамотности клиентов, улучшение качества брокерских услуг и повышение их доступности благодаря цифровизации сервисов.

"Мы наблюдаем консолидацию рынка, в результате которой на рынке могут остаться только крупные участники рынка. Неотъемлемой частью борьбы за клиента является снижение комиссий, улучшение собственных мобильных приложений, расширение линейки продуктов. Но самое главное - бренды строят вокруг себя экосистему и формируют сообщество. Банк перестает быть просто источником услуг. Так, касательно брокерских услуг, клиенты получают не только доступ на биржу, но и готовые инвестиционные решения, полную поддержку - обучение, аналитические материалы для разных уровней подготовленности, торговые идеи и многое другое", - добавляет эксперт банка.

Рост качества брокерских услуг, по его словам, заметно отражается на поведении клиентов. Если ранее на рынке присутствовали в основном лица, занимающиеся самостоятельной активной торговлей на рынке акций, то сейчас их в общем количестве новых клиентов не более 15-20%. В 2020г сумма активов физических лиц на брокерских счетах и счетах доверительного управления выросла почти в два раза, до 6 трлн руб., оценила Национальная ассоциация участников фондового рынка. В августе 2020г НАУФОР прогнозировал рост активов граждан на рынке ценных бумага до 10 трлн рублей в течение 3-5 лет.

"Предпосылки для продолжения роста инвестиционной активности в 2021-2023гг остаются актуальными. Увеличению интереса будут способствовать как тенденции роста спроса среди населения, так и регуляторные инициативы", - считает Григорян. Речь идет о таких инициативах регуляторов, как введение ИИС 3-го типа, увеличение лимита взноса на ИИС до 3 млн рублей, смягчение требований к объектам инвестирования средств ОПИФ/БПИФ, упрощение приобретения паевых фондов.

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