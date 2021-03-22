Доллар продолжит укрепление к евро в ближайшие недели - Sber CIB

Доллар продолжит глобальное укрепление к евро в ближайшие недели, считают аналитики Sber CIB.

"Инвесторы после заседания ФРС США еще больше укрепились во мнении, что Федрезерв в ближайшие два-три года не будет повышать ставки. Но рынки опасаются существенного ускорения инфляции и поэтому полагают, что ФРС, возможно, придется в будущем сильнее ужесточать процентную политику, чтобы обуздать рост цен. Это приводит к росту доходностей долгосрочных облигаций. Уже в апреле доходности 10-летних гособлигаций США могут приблизиться к 2%, если макростатистика будет оптимистичной. В результате доллар продолжит дорожать и в ближайшие недели может достичь 1,18 за евро", - пишут эксперты инвестбанка в своем комментарии.

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