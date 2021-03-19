ПСБ рекомендует держать акции Акрона с целью 6638 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет умеренно-позитивный взгляд на акции "Акрона", подтверждая рекомендацию "держать" с целевым уровнем 6638 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Финансовая отчетность" Акрона" по итогам IV кв. и 2020 года показала рост выручки компании на 4% г/г за счет снижения курса национальной валюты на 11% г/г и увеличения объемов продаж на 3% г/г. В январе-сентябре 2020 года цены на удобрения находились на многолетних минимумах, но в конце года резко выросли вслед за спросом, что способствовало улучшению финансовых показателей компании по итогам 4 кв., когда выручка поднялась на 34% г/г", - отмечает аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

EBITDA компании показала сильный рост по итогам IV кв. 2020 года на 79% г/г, составив 11,2 млрд руб., до 33%. Рост рентабельности EBITDA обусловлен улучшением экономической конъюнктуры в конце года. По итогам года EBITDA снизилась на 1% г/г, составив 35 млрд руб., также на 2 пункта г/г уменьшилась рентабельность EBITDA до 29%. Падение данного показателя сдерживалось валютными факторами, указывает эксперт банка.

Чистая прибыль в IV кв. выросла в три раза г/г, до 7,8 млрд руб. за счет прибыли по курсовым разницам в размере 7,8 млрд руб. По итогам года чистая прибыль снизилась на 11% г/г за счет убытка по курсовым разницам в размере 11 млрд руб., а также по операциям с производными финансовыми инструментами в размере 3,3 млрд руб.

"В общей сумме за 2020 год на дивиденды было направлено 228 млн долл. При этом на 2021 год "Акрон" перенес выплату на конец года с целью снижения долговой нагрузки, но ориентир по объему выплат (не менее 200 млн долл.) сохранился. Считаем, что "Акрон" продолжит оставаться сильной дивидендной историей, а доходность останется на уровне 8,5%. В целом, мы неплохо оцениваем результаты Акрона по итогам года. С начала 2021 года цены на удобрения продолжают расти на фоне повышенного спроса. Мы полагаем, что это поддержит финансовые результаты "Акрона" в 1 кв. 2021г", - резюмирует Соловьев.

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