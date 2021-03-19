Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5% к концу 2021г - Совкомбанк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 5% к концу текущего года, говорится в комментарии Совкомбанка.

"Банк России ожидаемо для нас перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции - повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, повышенные инфляционные ожидания, восстановление экономики, а также сохранение геополитических рисков, - пишет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. - Отметим, что в условиях пострадавшей от пандемии экономики Центробанк сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политики".

При этом эксперт отмечает, что Банк России дал сигнал о готовности продолжить возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%, в том числе на ближайших заседаниях. "Мы полагаем, что в этом году ЦБ ещё два раза повысит ключевую ставку на 25 б.п. На уровне 5% ожидаем увидеть ключевую ставку на конец года. В базовом сценарии ожидаем, что в следующем году ужесточение монетарной политики продолжится, и своего пика ключевая ставка достигнет в 2023 году на уровне 6%", - указывает Васильев.

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