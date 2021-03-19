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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы - Совкомбанк
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19 марта 2021 года 17:01
Рубль останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Курс рубля, вероятно, останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Повышение рублевой реальной процентной ставки, постепенное замедление инфляции и смягчение ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ будут оказывать поддержку рублю. В то же время рост доходностей американских гособлигаций и санкционные риски будут сдерживать его укрепление. Ожидаем, что в ближайшие месяцы рубль будет колебаться в диапазоне 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1", - указывает Васильев в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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19 марта 2021 года 18:41
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.19 марта 2021 года 15:01
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