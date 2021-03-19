Цена нефти, скорее всего, сильно превысит уровень $70/барр. к середине 2021г - Julius Baer

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, сильно превысят уровень в $70 за баррель к середине текущего года, говорится в комментарии Julius Baer.

"Мы считаем, что рынок нефти находится в состоянии временной консолидации. Фундаментальные показатели практически не изменились. Заминка с вакцинацией в Европе едва ли повлияет на экономические прогнозы. Резкий рост экспорта из Ирана служит одним из факторов, сдерживающих ралли в долгосрочной перспективе, но лишь незначительно компенсирует сокращение поставок стран ОПЕК+ в ближайшем будущем. Спрос на нефть в странах западного мира должен восстанавливаться вслед за экономикой, мерами ее поддержки, вакцинацией и ослаблением ограничительных мер. Особенно наглядно эти факторы проявляются в США, на которые по-прежнему приходится почти 20% мирового потребления нефти, - отмечает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. - Возможен скорый подъем на глобальном уровне в туристическом секторе. Более того, рыночное настроение постепенно становится "бычьим", однако последние данные по фьючерсным позициям не дают четких сигналов о перегреве".

Настроения и ценовой цикл нефти находятся на достаточно высоком уровне, но в них еще есть запас для роста на ближайшие месяцы в преддверии лета, указывает эксперт. "Мы считаем, что к середине года цены на нефть марки Brent сильно превысят отметку в $70 за баррель", - пишет Рюкер.

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