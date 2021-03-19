Котировки GDR X5 могут вырасти на 14% в долгосрочной перспективе - ПСБ

Котировки GDR X5 Retail Group могут вырасти на 14% от текущего уровня (с учетом рекомендованных дивидендов) в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На фоне высокого роста выручки X5 продолжила наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году), опережая по темпам роста ближайших конкурентов. Также компания имеет развитую сеть логистики и диверсифицированную систему магазинов, что позволило ей в период пандемии быстро адаптироваться и сохранить бесперебойную работу. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом развития сегмента онлайн-торговли и наращивания рыночной доли. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании с учетом рекомендованных дивидендов на уровне 3000 руб./акцию, что дает потенциал роста 14% к текущей цене", - пишут эксперты ПСБ.

Также аналитики банка отмечают, что рекомендованный наблюдательным советом размер дивидендов составил 184,13 рубля на бумагу, что соответствует дивидендной доходности 7%.

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